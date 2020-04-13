قال وزير الصحة والتعليم الطبي الايراني "سعيد نمكي" انه تم اتخاذ قرار في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا على امكانية استفادة جميع المحجورين بسبب هذا الفيروس من فوائد التأمين الصحي.

واوضح نمكي في اجتماع مع رؤساء منظمات التامين الصحي في ايران عبر الفيديو كونفرانس : كان العام الماضي ( انتهى في 20مارس 2020) عاما صعبا بدأ بسيول جارفة اجتاحت الكثير من المحافظات، ثم موضوع تأمين زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام الذي بلغ عددهم 3.5 مليون شخص.. ولم يصب احدهم بمرض الانفلونزا نتيجة الاجراءات المتخذة.. وفي نهاية العام وحتى اليوم نواجه مرض كوفيد 19 وتداعياته.

واضاف ان منظمات التأمين الصحي تدفع تكاليف المصابين بمرض كورونا الراقدين في المستشفيات وفي هذا الصدد تقرر ان تتكفل هذه المنظمات الصحية ايضا تكاليف المحجورين لهذا السبب.

واكد وزير الصحة: ان الوزارة باتت تمتلك الملفات الصحية لجميع المواطنين في ايران البالغ عددهم 80 مليون شخص من خلال اجراء المسح الصحي الذي تم مؤخرا بمساندة جميع المؤسسات والمنظمات الوطنية بما فيها قوات التعبئة الشعبية.