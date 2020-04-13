دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري رجال الاعمال والخيرين وكل من له قدرة مالية الى تقديم المساعدات للمؤسسات المهتمة بأمداد الفقراء والمحتاجين كجمعية الهلال الاحمر

وفي كلمة له بمراسم تنصيب الرئيس الجديد لجمعية الهلال الاحمر الايرانية ، اشار جهانغيري الى ان الشعب الايراني يواجه دائما احداثا وكوارث طبيعية واجتماعية كالسيول والزلازل أو سقوط طائرات ، موضحا ان شعبنا يتحلى بالشعور بالمسؤولية المدنية والتضامن الاجتماعي ويبادر دائما لخدمة ومساعدة ابنائه .

واستعرض النائب الاول لرئيس الجمهورية صورا من ملاحم التضامن والتعاون والمواقف الانسانية التي صنعها الشعب الايراني مقابل الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها بعض المدن والمحافظات حيث يهرع المواطنون من انحاء البلاد لتقديم المساعدات العينية والنقدية والخيام والتجهيزات المنزلية ، كما تتطوع الفرق الطبية لانقاذ وعلاج المتضررين .

كما تطرق جهانغيري الى ظاهرة كورونا وابعادها الاجتماعية والاقتصادية على ايران وباقي دول العالم ، معتبرا ان الكادر الطبي والنظام الصحي في البلاد ساهما في تحقيق انجازات كبيرة في حملة مواجهة فيروس كورونا.

وشرح جهانغيري اجراءات الحكومة لتقديم المساعدات المالية للمحتاجين والمؤسسات المتضررة ، مشيرا الى ضرورة مساهمة المواطنين في مساعدة اخوانهم حسب استطاعتهم.