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رقم الخبر: 279459 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 13:21 الاقسام: محليات  
رغم الحظر .. إفتتاح 2547 مشروعا بالمدن الصناعية الايرانية

رغم الحظر .. إفتتاح 2547 مشروعا بالمدن الصناعية الايرانية

أعلن مساعد وزير التجارة والصناعة والمعادن الايراني عن افتتاح 2547 مشروعا بمختلف المدن الصناعية للبلاد في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار 2020.

وأوضح "محسن صالحي نيا" في تصريح اليوم الاثنين، بأن ورغم الحظر فان کافة مؤشرات الاستثمارات والوظائف وحجم المشاريع المدشنة بالمدن الصناعية سجلت نموا جيدا.

ونوه الى أن حجم الاستثمارات الموظفة بتدشين 2547 مشروعا بالمدن الصناعية بلغت 116.175 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال)، والتي وفرت أكثر من 40 الف فرصة عمل.

وبيّن أنه بالفترة المذكورة تم تصميم وانشاء واكمال بناء 7 مدن صناعية للتقنية في 7 محافظات البلاد، بجانب تزويد 6 مدن بـ 337 ميغاواط كهرباء وامداد 15 مدينة صناعية بالغاز.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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