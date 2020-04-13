انتقد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الصمت العراقي إزاء زيارة القادة الاميركيين الى القواعد العسكرية، لافتا الى ان الزيارات تتم من دون اتفاق مسبق مع العراق.

وقال البخاتي ان "هناك قلق داخل العراق ازاء الوجود الاميركي وتحركات اذرع واشنطن في البلاد، إضافة الى نصب منظومة باتريوت، حيث ان هناك صمت مريب ازاء التحركات الاميركية في العراق ولابد من اتخاذ موقف سياسي".

وأضاف ان "هناك عدم احترام للرأي العراقي اضافة للزيارات الميدانية المتكررة للقيادات الاميركية الى القواعد العسكرية"، لافتا الى ان "الزيارات الميدانية للقواعد الاميركية تتم من دون اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية".

وبين ان "اميركا ذاهبة باتجاه لملمة وضعها الداخلي مستبعدة في الوقت الراهن توجهها نحو معالجة الملفات الخارجية خاصة بعد تفشي فيروس كورونا داخل أراضيها بشكل كبير".