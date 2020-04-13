أعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية عن تحقيق فائض إيرادات سنوية بواقع 10 تريليونات ريال في السنة المالية المنتهية 19 مارس/ آذار 2020.

وأوضح "مهدي مير أشرفي" خلال تصريح اليوم الثلاثاء، بأن تحقيق فائض 10 تريليونات ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال) جاء بجهود مدراء وموظفي الجمارك.

ولفت الى أن الجمارك وبهدف تسهيل التجارة وتعزيز الامن إتخذت عدة اجراءات منها ايجاد المنظومات الالكترونية والنوافذ الموحدة العابرة للحدود، وانشاء نظام الخبراء الالكتروني وشبكة النشطاء الاقتصاديين AEO.