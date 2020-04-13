قال رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي ان قائد الثورة أوعز بأن تتلقى عشرات آلاف الاسر الفقيرة من ذوي السجناء الدعم المعيشي بدعم من مؤسسة المستضعفين .

وقال رئيسي، في تصريح ادلى به خلال اجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية، ان السجناء المدانين يعاقبون الا ان أسرهم ينبغي أن تتلقى المساعدات من الخيرين.

واضاف: ان اهتمام الجهاز القضائي بكرامة المواطنين تعد أولوية في العام الجديد (1399 حسب التقويم الايراني بدأ في 20 آذار/مارس) وليس توصية اخلاقية بل مسؤولية تتحملها جميع مؤسسات الجهاز القضائي والتي ينبغي ان تكون لها نتائج ملموسة للشعب لغاية نهاية العام الجاري.