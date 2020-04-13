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رقم الخبر: 279456 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 12:56 الاقسام: محليات  
آیة الله رئيسي: الاسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي بتوجيه من قائد الثورة

آیة الله رئيسي: الاسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي بتوجيه من قائد الثورة

قال رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي ان قائد الثورة أوعز بأن تتلقى عشرات آلاف الاسر الفقيرة من ذوي السجناء الدعم المعيشي بدعم من مؤسسة المستضعفين .

وقال رئيسي، في تصريح ادلى به خلال اجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية، ان السجناء المدانين يعاقبون الا ان أسرهم ينبغي أن تتلقى المساعدات من الخيرين.

واضاف: ان اهتمام الجهاز القضائي بكرامة المواطنين تعد أولوية في العام الجديد (1399 حسب التقويم الايراني بدأ في 20 آذار/مارس) وليس توصية اخلاقية بل مسؤولية تتحملها جميع مؤسسات الجهاز القضائي والتي ينبغي ان تكون لها نتائج ملموسة للشعب لغاية نهاية العام الجاري.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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