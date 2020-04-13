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رقم الخبر: 279455 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 12:51 الاقسام: محليات  
تدشين خط شحن بحري جديد بين ايران وعُمان

تدشين خط شحن بحري جديد بين ايران وعُمان

أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية عن تدشين خط ملاحي بحري جديد للشحن المبرد مع سلطنة عمان.

وأوضح "حميد زاد بوم" في تصريح اليوم الاثنين، أن خط الشحن المبرد انطلق رسميا بعد  ايصال 500 طن من الفواكه والخضروات من ميناء بندرعباس (جنوب) الى ميناء الصور، حیث تقرر  إرسال 5 شحنات اسبوعيا عبر هذا المسار.

وأشار الى أن خط الشحن المبرد لنقل المواد الغذائية الجديد هو الثاني بعد خط بندرعباس – ميناء السلطان قابوس، فيما يجري العمل على اطلاق خط ثالث بين بندر عباس وميناء خصب.

من جهة ثانية أكد رئيس المنظمة عن التفاوض مع مساعد وزير التجارة القطري ومسؤولي الغرفة التجارية وهيئة الامن الغذائي في قطر بهدف تصدير السلع والالبان والمواد الغذائية لهذا البلد.

يشار أن ايران باتت تصدر السلع والفواكه والخضروات بشكل مباشر لسلطنة عمان الى وقت قريب وكانت توفر هذه البضائع عبر الشارقة الاماراتية.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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