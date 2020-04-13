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رقم الخبر: 279454 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 12:42 الاقسام: محليات  
اوقاف طهران تقدم مساعدات للمستشفيات والمواطنين لمكافحة كورونا

اوقاف طهران تقدم مساعدات للمستشفيات والمواطنين لمكافحة كورونا

اعلن مدير عام منظمة الاوقاف والشؤون الخيرية في العاصمة الايرانية طهران مجتبى عبد اللهي عن تقديم مساعدات للمستشفيات وتوزيع مستلزمات صحية وتقديم معونات معيشية للمعوزين، في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال عبد اللهي في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" حول اجراءات المنظمة في هذا السياق، انه وبعد تفشي فيروس كورونا في البلاد خاصة في العاصمة طهران تم اغلاق مراقد الاولياء والزيارة للحد من تفشي المرض.

ونوه الى انشاء 20 ورشة لانتاج الكمامات والقفازات الطبية في مراقد الاولياء من قبل المسؤولين على ادارة هذه الاماكن وقال، انه تم توزيع اكثر من 500 الف كمامة وبدلة واقية وقفاز طبي حيث جرى توزيعها في المستشفيات وبين المواطنين والمعوزين، في سياق مكافحة فيروس كورونا.

ولفت الى ان مسؤولي مراقد الاولياء في طهران قاموا بتوزيع اكثر من 20 الف حزمة صحية بين المواطنين فضلا عن اجراء عمليات التطهير والتعقيم للكثير من الشوارع والاماكن العامة.

واشار الى تقديم مساعدات نقدية بقيمة 12 مليار ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا) للمستشفيات لشراء المستلزمات والاجهزة، من قبل الافراد المحسنين وعوائد الموقوفات.

كما لفت الى توزيع نحو 4 آلاف حزمة معيشية بين المواطنين المعوزين في العاصمة، الذين تاثرت حياتهم بسبب فيروس كورونا.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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