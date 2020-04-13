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|رقم الخبر: 279453
|تاريخ النشر: نيسان 13, 2020
|الوقت: 12:42
|الاقسام: عربيات
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ليبيا .. قوات السراج تسقط طائرتين لقوات حفتر
أعلنت “قوات حكومة الوفاق الليبية” التابعة لفايز السراج إسقاط طائرتين تابعتين لـ”قوات الجيش” بقيادة خليفة حفتر.
وقال المتحدث باسم “قوات حفتر” اللواء أحمد المسماري “فقدنا في العمليات الجوية في أبو قرين، طائرة لسلاح الجو قتل طاقمها المكون من 3 عسكريين هم عبد السلام الدرسي وخالد العبيدي وعادل الزوي”.
من جهته، قال المتحدث باسم “قوات السراج” العقيد محمد قنونو “تم إسقاط طائرتين فوق منطقة بوقرين، واحدة مسيرة وثانية مروحية من طراز مي – 35، قتل طاقمها”.
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