وقال المتحدث باسم “قوات حفتر” اللواء أحمد المسماري “فقدنا في العمليات الجوية في أبو قرين، طائرة لسلاح الجو قتل طاقمها المكون من 3 عسكريين هم عبد السلام الدرسي وخالد العبيدي وعادل الزوي”.

من جهته، قال المتحدث باسم “قوات السراج” العقيد محمد قنونو “تم إسقاط طائرتين فوق منطقة بوقرين، واحدة مسيرة وثانية مروحية من طراز مي – 35، قتل طاقمها”.