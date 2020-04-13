  • الإثنين ١٩ شعبان ١٤٤١
  • الإثنين , أبريل 13, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279453 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 12:42 الاقسام: عربيات  
ليبيا .. قوات السراج تسقط طائرتين لقوات حفتر

ليبيا .. قوات السراج تسقط طائرتين لقوات حفتر

أعلنت “قوات حكومة الوفاق الليبية” التابعة لفايز السراج إسقاط طائرتين تابعتين لـ”قوات الجيش” بقيادة خليفة حفتر.

وقال المتحدث باسم “قوات حفتر” اللواء أحمد المسماري “فقدنا في العمليات الجوية في أبو قرين، طائرة لسلاح الجو قتل طاقمها المكون من 3 عسكريين هم عبد السلام الدرسي وخالد العبيدي وعادل الزوي”.

من جهته، قال المتحدث باسم “قوات السراج” العقيد محمد قنونو “تم إسقاط طائرتين فوق منطقة بوقرين، واحدة مسيرة وثانية مروحية من طراز مي – 35، قتل طاقمها”.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0694 sec