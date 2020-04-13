قال محافظ كردستان (غرب)، "بهمن مرادنيا": انه نظرا لموافقة الاتحاد الوطني للمصارعة في ايران، سيتم اقامة منافسات كاس الاندية العالمية للمصارعة الرومانية في مدينة سنندج (مركز المحافظة).

واكد "مرادنيا" في تصريح له يوم الاحد، ان البطولات المحلية والعالمية تسهم في بلورة الطاقات الجديدة بمختلف المجالات الرياضية.

وتابع، انه تم لهذا الغرض بناء "مجمع كولان 22" الرياضي الذي يستوعب 6 الاف شخص في مدينة سنندج، حيث يستضيف كاس الاندية العالمية للمصارعة الرومانية، "ونحن سنكرس امكاناتنا لدعم هذا الحدث".