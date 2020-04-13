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رقم الخبر: 279452 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 12:28 الاقسام: رياضة  
مسؤول ايراني: محافظة كردستان تستضيف كأس الاندية العالمية للمصارعة الرومانية

مسؤول ايراني: محافظة كردستان تستضيف كأس الاندية العالمية للمصارعة الرومانية

قال محافظ كردستان (غرب)، "بهمن مرادنيا": انه نظرا لموافقة الاتحاد الوطني للمصارعة في ايران، سيتم اقامة منافسات كاس الاندية العالمية للمصارعة الرومانية في مدينة سنندج (مركز المحافظة).

واكد "مرادنيا" في تصريح له يوم الاحد، ان البطولات المحلية والعالمية تسهم في بلورة الطاقات الجديدة بمختلف المجالات الرياضية.

وتابع، انه تم لهذا الغرض بناء "مجمع كولان 22" الرياضي الذي يستوعب 6 الاف شخص في مدينة سنندج، حيث يستضيف كاس الاندية العالمية للمصارعة الرومانية، "ونحن سنكرس امكاناتنا لدعم هذا الحدث".

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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