نجح باحثون في جامعتي طهران وأميركبير، في صناعة جهاز تنفس اصطناعي ومراقبة الحالة الصحية لمرضى كورونا.

وتمكن فريق من الباحثين في كلية الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات بجامعة طهران، بالتعاون مع معهد البوليمر الإيراني والبتروكيماويات، من صنع جهاز تنفس اصطناعي لاستخدامه للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي نتيجة الاصابة بفيروس كوبيد - 19.

هذا الجهاز هو نتيجة لجهود هادي مرادي، وكمال الدين ستاره دان ومرتضى بهزاد نسب من معهد البوليمر والبتروكيماويات، والذي أعيد تصميمه وانتاجه بالتعاون مع فريق البروفسور Slocum في جامعة MIT.

يمكن اعتبار بساطة وسهولة الانتاج من مزايا جهاز التنفس الاصطناعي هذا، هذا الجهاز متاح للجميع بصورة (Open source) حيث يتمكن أي خبير من صنع عينة منه واستخدامه للاحتياجات المحلية.

تم إنتاج النموذج الأولي لهذا الجهاز في شركة " نوجان " المعرفية ومن قبل الطلاب وأساتذة كلية الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في واحة العلوم والتكنولوجيا بجامعة طهران.