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رقم الخبر: 279450 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 12:28 الاقسام: محليات  
السفير الايراني في بيلاروسيا يتابع الاوضاع الصحية للطلبة الجامعيين الايرانيين

السفير الايراني في بيلاروسيا يتابع الاوضاع الصحية للطلبة الجامعيين الايرانيين

التقى السفير الايراني في بيلاروسيا سعيد ياري، رئيس جامعة مينسك الطبية الحكومية البروفيسور اناتولي سيكورسكي، وتباحث معه حول الحالة الصحية للطلبة الجامعيين الايرانيين وتسهيل ظروف عودتهم الى البلاد.

ووجه السفير ياري الشكر والتقدير لمدراء جامعة مينسك الطبية في الحفاظ على صحة الطلبة الجامعيين واكد استعداد السفارة لاي نوع من التعاون مع هذه الجامعة لرفع مستوى الحفاظ على صحة هؤلاء الطلبة والاطمئنان في هذا المجال.

من جانبه شرح رئيس جامعة مينسك الطبية اجراءات الجامعة في الحفاظ على صحة الطلبة الجامعيين، واكد بانهم ينظرون بمنظار واحد تجاه صحة جميع الطلبة الجامعيين بمعزل عن جنسياتهم ولا فرق هنالك حتى بين الطلبة الجامعيين البيلاروس وبين الاجانب.

وتباحث الجانبان كذلك حول سبل تسهيل عودة الطلبة الجامعيين الايرانيين الراغبين بالعودة الى البلاد واوضحا بانهما سيواصلان المشاورات في هذا الصدد حتى الوصول الى النتيجة المتوخاة وتمهيد الظروف اللازمة لهذا الامر.

واكد الجانب البيلاروسي كذلك بانه سيتخذ جميع الاجراءات اللازمة للتعاون مع السفارة من اجل معالجة المشاكل والهواجس التعليمية للطلبة الجامعيين الايرانيين والمساعدة بتسهيل عودتهم الى ايران.

يذكر ان هنالك في الوقت الحاضر 800 طالب جامعي ايراني يدرسون غالبا في الفروع الطبية في جامعات بيلاروسيا.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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