قال رئيس مركز التعليم الدولي في وزارة التربية والتعليم الايراني " غلامرضا كريمي" ان الجمهورية الاسلامية ضمن افضل 10 دول في العالم التي تقوم بشكل متمركز ومستمر بتدريس المناهج الدراسية عبر الانترنت.

واضاف كريمي امس الاحد في تصريح صحفي ان الاجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم الايراني خلال الشهرين الماضيين كان لها صدى عالميا وخاصة في مجال التعليم الافتراضي التي تم بشكل متمركز ومستمر حيث اعتبر المنظمات الدولية

ذات الشأن في مجال التعليم ايران ضمن افضل عشرة دول في مجال التعليم عبر الانترنت .

وبين انه كذلك فإن التعليم عبر التلفزيون كان هو الاخر تجربة قيمة اعتبرتها المنظمات العالمية بالناجحة والمؤثرة وطلبت الدول الاخرى تبادل التجارب مع ايران في ذلك .

وتشير تقارير اليونسكو انه منذ تفشي فيروس كورونا عالميا فإنه والى تاريخ 11 ابريل الحالي فإن مليار و 576 مليون و 21 الف و 818 طالب من 188 دولة طالب تم تعطيل مدارسهم وجامعاتهم وهذا العدد هو 91.3% من مجموع طلاب العالم .

وهناك دول قامت بانهاء العام الدراسي منها البرتغال والكويت وبريطانيا وباكستان وهناك دول اخرى من المحتمل انهاء العام الدراسي فيها هي اسبانيا وتركيا وازبكستان والهند وغيرها من الدول .