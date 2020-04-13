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رقم الخبر: 279448 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 12:16 الاقسام: سياسة  
ثاني اتصال هاتفي بين ظريف وغوتيريش في غضون 24 ساعة

ثاني اتصال هاتفي بين ظريف وغوتيريش في غضون 24 ساعة

اجرى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف حول وقف اطلاق النار في اليمن وهو ثاني اتصال بينهما في غضون الساعات الـ 24 ساعة الماضية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء يوم الاحد، قدّم غوتيريش عرضا حول اجراءات وجهود منظمة الامم المتحدة لاستمرار وقف اطلاق النار في اليمن.

واعلن وزير الخارجية الايراني دعمه لجهود الامين العام لمنظمة الامم المتحدة لوقف اطلاق النار في اليمن، واكد بان لا حل عسكريا لازمة اليمن، معتبرا ارساء وقف اطلاق النار المستديم مقدمة لبدء المسيرة السياسية لحل وتسوية الازمة.

كما قدّم وزير الخارجية الايراني عرضا لجهود الجمهورية الاسلامية الايرانية الدبلوماسية لحل الازمة السياسية في افغانستان والتقدم بعملية السلام فيها، لافتا الى تفاصيل لاتصالاته مع المسؤولين في هذا البلد ومن ضمنهم محمد اشرف غني وعبدالله عبدالله وحنيف اتمر.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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