وافادت مؤسسة الابحاث العلمية والصناعية امس الاحد انه ونظرا الى انتشار فيروس كورونا وضرورة استخدام اجهزة التنفس الاصطناعي ( ونتيلاتور) وتزويد المراكز الطبية بهذا الجهاز، يتم اختبار اجهزة التنفس الاصطناعي حسب معايير ISO۸۰۶۰۱-۲-۱۲ الدولية في المختبر الرئيسي لمؤسسة الابحاث العلمية والصناعية الايرانية.

واعلن مختبر الاجهزة الطبية التابع لمختبر الرئيسي لمؤسسة الابحاث العلمية والصناعية استعداده لاختبار جهاز التنفس الاصطناعي وفقا لمعايير ISO۸۰۶۰۱-۲-۱۲ الدولية.

ووفقا لاحدث الاحصائيات، اصيب 70 الفا و 29 شخصا لغاية اليوم الاحد بفيروس كورونا في ايران تعافى منهم 41 الفا و 947 شخصا فيما توفي 4 الاف و 357 اخرون.