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|رقم الخبر: 279447
|تاريخ النشر: نيسان 13, 2020
|الوقت: 12:15
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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مؤسسة الابحاث العلمية والصناعية تختبر جهاز التنفس الاصطناعي
يتم اختبار جهاز التنفس الاصطناعي (ونتيلاتور) حسب معايير ISO۸۰۶۰۱-۲-۱ الدولية في المختبر الرئيسي لمؤسسة الابحاث العلمية والصناعية الايرانية.
وافادت مؤسسة الابحاث العلمية والصناعية امس الاحد انه ونظرا الى انتشار فيروس كورونا وضرورة استخدام اجهزة التنفس الاصطناعي ( ونتيلاتور) وتزويد المراكز الطبية بهذا الجهاز، يتم اختبار اجهزة التنفس الاصطناعي حسب معايير ISO۸۰۶۰۱-۲-۱۲ الدولية في المختبر الرئيسي لمؤسسة الابحاث العلمية والصناعية الايرانية.
واعلن مختبر الاجهزة الطبية التابع لمختبر الرئيسي لمؤسسة الابحاث العلمية والصناعية استعداده لاختبار جهاز التنفس الاصطناعي وفقا لمعايير ISO۸۰۶۰۱-۲-۱۲ الدولية.
ووفقا لاحدث الاحصائيات، اصيب 70 الفا و 29 شخصا لغاية اليوم الاحد بفيروس كورونا في ايران تعافى منهم 41 الفا و 947 شخصا فيما توفي 4 الاف و 357 اخرون.
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