  • الإثنين ١٩ شعبان ١٤٤١
  • الإثنين , أبريل 13, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279447 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 12:15 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مؤسسة الابحاث العلمية والصناعية تختبر جهاز التنفس الاصطناعي

مؤسسة الابحاث العلمية والصناعية تختبر جهاز التنفس الاصطناعي

يتم اختبار جهاز التنفس الاصطناعي (ونتيلاتور) حسب معايير ISO۸۰۶۰۱-۲-۱ الدولية في المختبر الرئيسي لمؤسسة الابحاث العلمية والصناعية الايرانية.

وافادت مؤسسة الابحاث العلمية والصناعية امس الاحد انه ونظرا الى انتشار فيروس كورونا وضرورة استخدام اجهزة التنفس الاصطناعي ( ونتيلاتور) وتزويد المراكز الطبية بهذا الجهاز، يتم اختبار اجهزة التنفس الاصطناعي حسب معايير   ISO۸۰۶۰۱-۲-۱۲ الدولية في المختبر الرئيسي لمؤسسة الابحاث العلمية والصناعية الايرانية.

واعلن مختبر الاجهزة الطبية التابع لمختبر الرئيسي لمؤسسة الابحاث العلمية والصناعية استعداده لاختبار جهاز التنفس الاصطناعي وفقا لمعايير  ISO۸۰۶۰۱-۲-۱۲ الدولية.

ووفقا لاحدث الاحصائيات، اصيب  70 الفا و 29 شخصا لغاية اليوم الاحد بفيروس كورونا في ايران تعافى منهم 41 الفا و 947 شخصا فيما توفي 4 الاف و 357 اخرون.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/5472 sec