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رقم الخبر: 279446 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 12:13 الاقسام: سياحة  
اليونسكو تشيد بمبادرة اطلقها فنانون من محافظة يزد في مجال السياحة الافتراضية

اليونسكو تشيد بمبادرة اطلقها فنانون من محافظة يزد في مجال السياحة الافتراضية

اعلن رئيس المنظمة الثقافية والاجتماعية والرياضية في بلدية محافظة يزد (وسط ايران) عباس ملازينلي عن مبادرة اطلقها فنانون من المحافظة في مجال السياحة الافتراضية.

وقال ملازينلي ان هذه المنظمة تقوم كل عام خلال ايام عيد النوروز (بداية العام الايراني) بتنظيم نحو الفي برنامج على مستوى مدينة يزد للاهالي والمسافرين الا انه تم بذل الجهود خلال العام الجاري لانجاز الجزء الاكبر من هذه البرامج في الاجواء الافتراضية بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.


واضاف، انه نظرا لتفشي فيروس كورونا والقيود المفروضة في مسار تقديم الخدمات السياحية فقد تم اعداد ونشر 12 "كليب" من قبل فنانين من محافظة يزد بهندسة صوتية مناسبة وكتابة بالانجليزية لـ 12 مكانا من المعالم التاريخية والثقافية في المحافظة في الاجواء الافتراضية وهو الامر الذي حظي باشادة وتقدير منظمة اليونسكو.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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