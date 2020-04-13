وقال ملازينلي ان هذه المنظمة تقوم كل عام خلال ايام عيد النوروز (بداية العام الايراني) بتنظيم نحو الفي برنامج على مستوى مدينة يزد للاهالي والمسافرين الا انه تم بذل الجهود خلال العام الجاري لانجاز الجزء الاكبر من هذه البرامج في الاجواء الافتراضية بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.

واضاف، انه نظرا لتفشي فيروس كورونا والقيود المفروضة في مسار تقديم الخدمات السياحية فقد تم اعداد ونشر 12 "كليب" من قبل فنانين من محافظة يزد بهندسة صوتية مناسبة وكتابة بالانجليزية لـ 12 مكانا من المعالم التاريخية والثقافية في المحافظة في الاجواء الافتراضية وهو الامر الذي حظي باشادة وتقدير منظمة اليونسكو.