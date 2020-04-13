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رقم الخبر: 279445 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 12:09 الاقسام: محليات  
محافظ طهران يؤكد على دعم المراكز الاقتصادية المتضررة بسبب كورونا

محافظ طهران يؤكد على دعم المراكز الاقتصادية المتضررة بسبب كورونا

اعلن محافظ ظهران انوشيروان محسني بندبي ضرورة دعم المراكز الاقتصادية المتضررة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشددا كذلك على الحفاظ على فرص العمل القائمة.

وفي تصريح ادلى به الاحد اشار محسني بندبي الى اسلوبين متبعين للسيطرة على هذا المرض على الصعيد العالمي وقال، ان احد هذين الاسلوبين هو اجراء عدد كبير من عمليات الاختبار حيث تتقدم كوريا الجنوبية والمانيا في هذا المجال والاسلوب الاخر هو البقاء في المنازل وكسر سلسلة انتقال الفيروس.

واضاف، ان استراتيجية البقاء في المنزل مطبقة في بلادنا وان الاشراف على ذلك جاء بنتائج مؤثرة.

يذكر ان احدث احصائية حول فيروس كورونا في البلاد حتى ظهر الاحد تشير وفقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جهانبور الى اصابة 71686 وتعافي 43894 ووفاة 4474 شخصا.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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