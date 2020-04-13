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رقم الخبر: 279443 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 11:54 الاقسام: سياسة  

جلالي: واشنطن تعيق مساعي ايران في مكافحتها فيروس كورونا

اشار سفير الجمهورية الاسلامية في روسيا " كاظم جلالي" الى الارهاب الصحي الامريكي ضد ايران وقال: ان واشنطن تعيق الجهود والمساعي العالمية في مكافحة كورونا وخاصة فيما يتعلق بإيران.

وصرح جلالي بذلك في اتصال هاتفي مع سفير اليابان في روسيا " تويوهيسا كودزوكي" الذي اعرب فيه عن شكره وتقديره لدعم اليابان جهود ايران في مكافحتها فيروس كورونا.

واعتبر جلالي الحظر الامريكي الاحادي الجائر ضد الشعب الايراني وخاصة فيما يتعلق بارسال المساعدات الدوائية والطبية بأنه يعيق مساعي ايران للقضاء على جائحة كورونا.

من جانبة اعرب سفير اليابان عن مواساته وتعاطفه مع عوائل ضحايا كورونا، مثمنا مساعي ايران في مكافحة فيروس كورنا.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال قضايا الشرق الاوسط وخاصة الاوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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