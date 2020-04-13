اشار سفير الجمهورية الاسلامية في روسيا " كاظم جلالي" الى الارهاب الصحي الامريكي ضد ايران وقال: ان واشنطن تعيق الجهود والمساعي العالمية في مكافحة كورونا وخاصة فيما يتعلق بإيران.

وصرح جلالي بذلك في اتصال هاتفي مع سفير اليابان في روسيا " تويوهيسا كودزوكي" الذي اعرب فيه عن شكره وتقديره لدعم اليابان جهود ايران في مكافحتها فيروس كورونا.

واعتبر جلالي الحظر الامريكي الاحادي الجائر ضد الشعب الايراني وخاصة فيما يتعلق بارسال المساعدات الدوائية والطبية بأنه يعيق مساعي ايران للقضاء على جائحة كورونا.

من جانبة اعرب سفير اليابان عن مواساته وتعاطفه مع عوائل ضحايا كورونا، مثمنا مساعي ايران في مكافحة فيروس كورنا.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال قضايا الشرق الاوسط وخاصة الاوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن.