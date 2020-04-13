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|رقم الخبر: 279441
|تاريخ النشر: نيسان 13, 2020
|الوقت: 11:30
|الاقسام: رياضة
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"مس كرمان" بطلا للدوري الايراني الممتاز لكرة اليد
اعلن الاتحاد الايراني لكرة اليد، تسمية نادي "مس كرمان" بطلا للدوري الممتاز بعد الغاء بقية مراحل مسابقة الدوري ببسبب تفشي كورونا في البلاد.
وصرح رئيس الاتحاد الايراني لكرة اليد، علي رضا باكدل، انه بعد عقد عدة اجتماعات، تقرر تسمية فريق "مس كرمان " بطلا للدوري الممتاز لهذا الموسم برصيد 20 نقطة، يليه بالمركز الثاني فريق "الشهيد شاملي كازرون" برصيد 16 نقطة، ثم ذوب "آهن اصفهان" ثالثا برصيد 14 نقطة، و"سباهان اصفهان" بالمركز الرابع برصيد 12 نقطة.
وبذلك سيمثل فريقا "مس كرمان" و"الشهيد شاملي كازرون" ايران في بطولة اندية آسيا لكرة اليد.
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