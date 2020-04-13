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رقم الخبر: 279440 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 11:23 الاقسام: محليات  
ضبط 155 الف لتر من الوقود المهرب في هرمزكان جنوب ايران

ضبط 155 الف لتر من الوقود المهرب في هرمزكان جنوب ايران

اعلن قائد خفر السواحل في محافظة هرمزكان جنوب ايران العقيد حسين دهكي عن ضبط 155 الف لتر من الوقود المهرب في المياه الاقليمية للبلاد التابعة للمحافظة.

وقال العقيد دهكي في تصريح له بهذا الصدد، ان قوات خفر السواحل تمكنت خلال الساعات الـ 72 الماضية في اطار 5 عمليات منفصلة من احباط محاولات تهريب كميات ملحوظة من الوقود في المياه الداخلية للمحافظة (المياه الاقليمية للبلاد التابعة للمحافظة).

واضاف، ان قوات خفر السواحل تمكنت من توقيف 11 زورقا تحمل 155 الف لتر من الوقود المهرب بقيمة 465 مليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا).

واشار قائد قوات خفر السواحل في محافظة هرمزكان الى اعتقال 18 مهربا واكد قائلا، ان احدى اكبر مسؤوليات خفر السواحل هي ارساء النظام والامن وان مكافحة التهريب تعد من مهماتنا الاساسية والمستمرة لتحقيق النمو لاقتصاد البلاد وازدهار الانتاج.

 
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