أكد المركز القانوني للحقوق والتنمية أن جرائم وإنتهاكات تحالف العدوان السعودي الأمريكي في اليمن على مدى خمس سنوات، تسببت في استشهاد وإصابة 41 ألف و476 شخصاً بينهم نساء وأطفال.

وأوضح المركز في إحصائية صادرة عنه، يوم الاحد، أن العدوان تسبب في استشهاد 16 ألف و75 شخصاً بينهم ثلاثة آلاف و931 طفلا وألفين و462 امرأة.

وأشارت الإحصائية إلى جرح 25 ألف و401 شخص بينهم أربعة آلاف و220 طفلاً وثلاثة آلاف و39 امرأة وتضرر وتدمير 428 ألف و 828 منزلا.

وبينت أن العدوان تسبب أيضاً في خمس سنوات في تدمير 15 مطاراً و14 ميناء و739 خزناً وشبكة مياه و442 شبكة ومحطة اتصال وألفين و700 جسر وطريق وألف و832 منشأة حكومية و193 محطة ومولد كهرباء.

وبخصوص المنشآت الخدمية، ذكرت الإحصائية أن العدوان استهدف 953 مسجدا و360 منشأة سياحية و344 مستشفى ومرفق صحي و130 منشأة رياضية و914 مدرسة ومعهد، كما تسبب في تدمير 41 منشأة إعلامية و 76 منشأة جامعية و219 معلماً أثرياً وأربعة آلاف و134 حقلا زراعياً.

وأظهر التقرير الأضرار في المنشآت الاقتصادية .. مبيناً أن العدوان دمر 355 مصنعاً و370 محطة وقود و652 سوقاً تجاريا و266 ناقلة وقود وسبعة آلاف و819 منشأة تجارية وأربعة آلاف و199 وسيلة نقل و774 مخزن أغذية و349 مزرعة دجاج ومواشي و642 شاحنة غذاء و454 قارب صيد.