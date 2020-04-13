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رقم الخبر: 279438 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 11:13 الاقسام: دوليات  
وفاة أحد أكبر الحاخامات في كيان الاحتلال بسبب كورونا

وفاة أحد أكبر الحاخامات في كيان الاحتلال بسبب كورونا

أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفاة أحد كبار الحاخامات السابقين بفيروس كورونا.

واوضح نتنياهو ان وفاة الحاخام إلياهو باكشي- دورون هي أبرز حالة وفاة في كيانه بسبب تلك الجائحة.

واشار نتنياهو الى فشل الجهود التي بذلت في مستشفى بالقدس لإنقاذ حياة الحاخام دورون الذي عمل ككبير للحاخامات اليهود المنحدرين من أصول غرب اسيا وشمال أفريقيا.

وقد أعلن كيان الاحتلال تسجيل 11145 حالة إصابة و103 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد.

 
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