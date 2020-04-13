واوضح نتنياهو ان وفاة الحاخام إلياهو باكشي- دورون هي أبرز حالة وفاة في كيانه بسبب تلك الجائحة.

واشار نتنياهو الى فشل الجهود التي بذلت في مستشفى بالقدس لإنقاذ حياة الحاخام دورون الذي عمل ككبير للحاخامات اليهود المنحدرين من أصول غرب اسيا وشمال أفريقيا.

وقد أعلن كيان الاحتلال تسجيل 11145 حالة إصابة و103 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد.