وخرجت نتيجة اختبار فيروس كورونا ايجابية لهذا البطل الباراولمبي في رمي القرص والحائز على الميدالية البرونزية في بارأولمبياد لندن 2012، ليقضي فترة اسبوعين من الحجر الصحي في المنزل حسب توصية الطبيب المعالج.

كما اعلن يوم السبت عن اصابة بطل العالم في رفع الاثقال لذوي الاحتياجات الخاصة روح الله رستمي بفيروس كورونا بعد ان خرجت نتيجة الاختبار له ايجابية ليقضي فترة اسبوعين من الحجر الصحي المنزلي.