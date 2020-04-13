وفي اجتماع للجنة مكافحة كورونا في محافظة اصفهان مساء الاحد، أوضح حريرجي ان هذه المحافظة اوقفت مستوى انتشار الفيروس وبقي على المستوى الافقي منذ عشرين يوما.

وتطرق مساعد وزير الصحة الى اجراءات الوزارة للحد من انتشار الفيروس ومن بينها التباعد الاجتماعي الذكي وقال: ان هذا الاجراء يعني أن البقاء في المنزل مازال أمرا مطلوبا، وبالتالي لابد للمواطنين ان يتجنبوا السفر والتزاور والتسوق غير الضروري، والاقتصار على القضايا الحياتية المهمة.

واشار حريرجي الى استراتيجية وزارة الصحة في المرحلة الراهنة وهي تشخيص المصابين بكورونا دون أن تظهر عليهم الاعراض، أو تبدو عليهم أعراض خفيفة وهم يشكلون 80 % ممن يحملون الفيروس.

وأكد كذلك ان العمل يجري لعزل الافراد الذين كان لديهم تواصل مع حاملي الفيروس سواء في المنازل أو أماكن العمل، وضرورة حمايتهم من الاصابة.