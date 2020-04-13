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رقم الخبر: 279434 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 10:25 الاقسام: دوليات  
مستشار عسكري: اميركا شرعت ببناء خطوط صد دفاعية لاسرائيل في العراق

مستشار عسكري: اميركا شرعت ببناء خطوط صد دفاعية لاسرائيل في العراق

كشف المستشار العسكري صفاء الاعسم، عن شروع الولايات المتحدة الاميركية ببناء خطوط صد دفاعية داخل قواعدها العسكرية في العراق لصد أي هجوم محتمل على الكيان الاسرائيلي.

وقال الاعسم ، إن " القوات الاميركية في العراق تحاول ايقاف التهديد الايراني باتجاه اسرائيل وصد الصواريخ الايرانية باتجاه اسرائيل من قواعدها العسكرية داخل العراق بعد نصب منظومة الباتريوت في قواعدها".

واضاف ان "الجيش الاميركي يحاول حاليا السيطرة على الطرق الدولية العراقية باتجاه سوريا باي طريقة كانت سواء عسكرية او سياسية لمنع الربط بين ايران والعراق وسوريا ولبنان".

وأشار الاعسم إلى أن "الضغط الاميركي يتجه نحو انهاء الدعم الايراني باتجاه اليمن او سوريا او لبنان في مواجهة حلفائها من دول خليجية او اسرائيل".

 
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