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رقم الخبر: 279433 تاريخ النشر: نيسان 13, 2020 الوقت: 10:19 الاقسام: محليات  
للاكتفاء ذاتيا .. إیران تنشئ مصنعا ضخما لانتاج الورق

للاكتفاء ذاتيا .. إیران تنشئ مصنعا ضخما لانتاج الورق

أعلن رئيس منظمة الصناعة والتجارة والمعادن بمحافظة أردبيل شمال غرب ايران عن البدء بانشاء أضخم مصنع لانتاج الورق والقرطاسية في البلاد.

وأوضح "صادقي" في تصريح اليوم الاثنين، بان العمليات الانشائية قد بدأت فعليا ومن المؤمل انتهائها حتى 20 مارس/آذار2021، وسيوفر المصنع 700 فرصة عمل.

وأشار الى أن المصنع يعد الاضخم في البلاد، وبتدشينه سيتم الاستغناء عن إستيراد الورق من الخارج، حيث سيسد الاحتياجات ويقوم بتصدير الفائض.

وبيّن صادقي أن تكلفة الانشاء  تبلغ 10 تريليونات ريال  ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).

 

 

 

 
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