وأوضح "صادقي" في تصريح اليوم الاثنين، بان العمليات الانشائية قد بدأت فعليا ومن المؤمل انتهائها حتى 20 مارس/آذار2021، وسيوفر المصنع 700 فرصة عمل.

وأشار الى أن المصنع يعد الاضخم في البلاد، وبتدشينه سيتم الاستغناء عن إستيراد الورق من الخارج، حيث سيسد الاحتياجات ويقوم بتصدير الفائض.

وبيّن صادقي أن تكلفة الانشاء تبلغ 10 تريليونات ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).