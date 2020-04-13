تبدأ الكويت خلال الأيام القادمة بتنفيذ أضخم خطة إجلاء في تاريخ البلاد، لإعادة 40 ألف مواطن على متن 188 رحلة جوية.

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر وصفته بالمسؤول، أنه "جرى الاتفاق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة وشركة الخطوط الجوية القطرية لإدارة عملية إجلاء المواطنين من الخارج بين 16 و25 أبريل الجاري".

وأضاف: "اليوم الأول سيكون لإجلاء المواطنين من الدول الخليجية، وسيشمل عودة نحو 8 آلاف مواطن على متن 51 رحلة يتركز غالبيتهم في الرياض ودبي والمنامة".

وأشار إلى أن "اليوم الثاني سيشمل عودة نحو 7.200 مواطن على متن 41 رحلة تشمل عدة دول عربية وأجنبية منها عمان وبيروت وقبرص والقاهرة وإسطنبول ولندن ولوس أنجلوس".

وأشار إلى أن "الأيام التالية ستخصص بالتعاقب على نقل المواطنين الكويتيين وعوائلهم من بلدان العالم كافة".

وبين المصدر أن هناك أياماً تعتبر "احتياطية" لتسيير أي رحلات إضافية في حال وجود مواطنين راغبين بالعودة إلى البلاد، حيث من المقرر مبدئياً عودة 1500 مواطن على متن 5 رحلات جوية من عدة دول آسيوية.

وتأتي هذه الخطوة بعد توجيهات من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وجه الحكومة بسرعة إجلاء جميع المواطنين الكويتيين في الخارج قبل حلول شهر رمضان.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن الحكومة أبلغت جميع الفنادق بإخلائها وتسليمها للحكومة لاستخدامها حجراً صحياً للعائدين.

وفي آخر إحصاء رسمي، يوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 1154 مصاباً.

وعالمياً، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حتى لحظة كتابة الخبر (12 أبريل) أكثر من مليون و804 آلاف، ووفاة أكثر من 110 آلاف آخرين، إضافة إلى تعافي أكثر من 412 ألف شخص.