  • الإثنين ١٩ شعبان ١٤٤١
  • الإثنين , أبريل 13, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279431 تاريخ النشر: نيسان 12, 2020 الوقت: 21:02 الاقسام: منوعات  
هرب إلى الغابة من كورونا.. ولقي حتفه هناك

هرب إلى الغابة من كورونا.. ولقي حتفه هناك

لجأ مواطن روسي إلى غابة في محاولة للابتعاد عن حالة القلق التي تعيشها البلاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، غير أنه لم يتمكن من الهرب من الموت.

الرحالة الروسي المعروف أليكسندر نوركو من مدينة سان بطرسبورغ، وقد قام برحلات عدة حول العالم بدراجات هوائية، بما فيها إلى مصر وسنغافورة.


وقبل أسبوعين من وفاته، قال نوركو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه منزعج من تطورات فيروس كورونا وينوي مغادرة المدينة للعيش لبعض الوقت في خيمة بغابة، بعيدا عما وصفه بـ”الضجيج غير السليم” حول العدوى.

وقالت لاريسا، زوجة الراحل، إنه بعث لها برسالة عبر الهاتف قبيل وفاته كتب فيها أنه عثر على جذور لنبات النيلوفر ويعتزم طبخها وأكلها. وبعد ذلك فقدت الاتصال به.

وأضافت لاريسا نوركو أن زوجها أخطأ وخلط بين النبات الصالح للأكل وآخر سام، وتوفي جراء التسمم.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2259 sec