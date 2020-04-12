  • الأحد ١٨ شعبان ١٤٤١
  • الأحد , أبريل 12, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279425 تاريخ النشر: نيسان 12, 2020 الوقت: 20:16 الاقسام: سياحة  
صحيفة صينية: ايران دولة سياحية جميلة

صحيفة صينية: ايران دولة سياحية جميلة

وصفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، ايران بـ"الدولة السياحية الجميلة" نظرا لمعالمها السياحية الرائعة التي تستقطب سياحا كثيرين من بلدان مختلفة.

واكدت الصحيفة الصينيةفي تقرير لها، ان ايران تمتلك مقومات سياحية ومعالم تاريخية وطبيعة منقطعة النظير؛ مما يتيح لها استقطاب نسبة كثيرة من السياح رغم ظروف الحظر والضغوط التي تمر بها حاليا.


وفيما اشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الى الاضرار الشديدة التي لحقت بالقطاع السياحي في ايران جراء الحظر وانتشار فيروس كورونا، نوهت في الوقت نفسه الى ان هذه التحديات لا تخل بالمعالم السياحية والتراثية في هذا البلد اطلاقا.

واستدلت الصحيفة الصينية بآراء مجموعة من السياح البلجيكيين الذين قاموا بزيارة ايران مؤخرا، قولهم ان الايرانيين ورغم الحظر والضغوط بذلوا جهودا حثيثة خلال الاشهر الماضية للنهوض بالمستوى السياحي في بلادهم.


 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5519 sec