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رقم الخبر: 279424
تاريخ النشر: نيسان 12, 2020
الوقت: 20:10
الاقسام: الوسائط المتعددة
كاريكاتير
العالم و كورونا
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
كورونا
ايران
العالم
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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