تحديد نقاط القوة والمهارات، التواصل بالعينين، تحدي النفس، القيام بعلاقات اجتماعية، المرونة.

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- تحديد نقاط القوة والمهارات: يميل الأشخاص الذين يفتقدون للثقة بالنفس إلى التركيز على نقاط ضعفهم وفشلهم، وإحدى الطرق لتحسين الطريقة التي يشعر بها الشخص حول نفسه تكون بقضاء بعض الوقت في تحديد المواهب والمهارات الشخصية، وتحديد الجوانب التي يكون فيها الشخص ناجحاً.

- التواصل بالعينين: يعمل التواصل النظري بين الأشخاص على تعزيز القوة الداخلية، وستساعده على كسب الثقة بنفسه بشكل تدريجي.

- تحدي النفس: يمكن أن يقوم الشخص بتحدي نفسه لإكمال مهمة جديدة، أو نشاط آخر بشكل واقعي.

- القيام بعلاقات اجتماعية: يمكن أن يكون إجراء محادثة مع شخص غريب أو حتى مع الجيران أمر صعب للغاية، لذا ينبغي على الشخص تذكير نفسه أن الناس لا يكونوا متوترين عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الغرباء، واجبار النفس على محاولة إقامة علاقات اجتماعية بشكل طبيعي.

- المرونة: يمكن أن تضعف الثقة بالنفس بسبب بعض الأهداف والتوقعات التي يمتلكها الشخص، فعندما يكون الشخص مرناً فإن ثقته بنفسه لن تكون مبنية على قواعد محددة، وبالتالي ستزيد أكثر، وينبغي على الشخص محاولة التأقلم مع الظروف التي تواجهه.