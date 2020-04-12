لقد أشارت بعض الدراسات إلى أنّ تناول الزبيب قد يساعد على تقوية الذاكرة المكانية والتقليل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وهو عبارة عن اضطراب تنكسي عصبي يؤدي إلى حدوث تغيرات مرضية في الدماغ مرتبطة بالتقدم بالعمر، ويعتقد الباحثون أنّ ذلك يعود إلى احتوائه على مادة البوليفينول، وحمض الفينول، ومركبات التانين أو مادة العفص، مما يُكسِبه خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

ومن الفوائد الأخرى الجيدة لصحة جسم الإنسان، وفيما يلي نذكر بعضاً منها: الحفاظ على صحة العظام والمفاصل، مصدر جيد للألياف، محتواه الجيد من مضادات الأكسدة، المساعدة على السيطرة على مستوى سكر الدم: خفض ضغط الدم، منع تسوس الأسنان ومكافحة أمراض اللثة.

وصفات صحية لتناول الزبيب

يمكن تناول الزبيب بعدة طرق صحية بين الوجبات كوجبة خفيفة، وفيما يلي نذكر بعضاً منها: تحضير زبدة الفول السوداني مع القليل من أعواد الكرفس، ثم رش القليل من الزبيب في الأعلى لتناول وجبة خفيفة سريعة بين الوجبات. إضافة القليل من الزبيب على الآيس كريم، كحلوى مغذية للأطفال. يمكن خلط اللوز والجوز والفول السوداني والزبيب في علبة بلاستيكية صغيرة أثناء التنقل للحصول على وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية.