يتكون جسم الإنسان من ستين عنصراً كيميائياً تقريباً، ومن الجدير بالذكر أنّ 96% من كتلة الجسم تتكون من أربعة عناصر فقط وهي الأكسجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين، والكثير من هذه العناصر موجودة على شكل ماء.

أما النسبة المتبقية والتي تبلغ 4% فهي عبارة عن عينات متفرقة من الجدول الدوري للعناصر.

- الأكسجين: يشكل الأكسجين ما نسبته 65% من عناصر جسم الإنسان، ويساهم الأكسجين مع الهيدروجين في تكوين الماء، وهو المذيب الرئيسي الموجود في الجسم، بالإضافة إلى أنه مهم لتنظيم درجة حرارة الجسم والضغط الإسموزي، كما أنه موجود في العديد من المركبات العضوية الأساسية.

- الكربون: يشكل الكربون في جسم الإنسان نسبة تقدر ب 18%، ويعتبر الكربون ذرة أساسية للكيمياء العضوية وذلك لأنه يحتوي على أربعة مواقع ربط للذرات الأخرى، وتستخدم سلاسل الكربون في بناء الكربوهيدرات والدهون والأحماض النووية والبروتينات.

- الهيدروجين: يتواجد الهيدروجين بنسبة تقدر بحوالي 10% في جسم الإنسان، ويتواجد الهيدروجين في الماء وفي جميع الجزيئات العضوية الأخرى.

- النيتروجين: يتواجد النيتروجين في الجسم بنسبة تقدر ب 3%، ويتواجد تحديداً في البروتينات وفي الأحماض النووية التي تشكل وتبني الشيفرة الجينية.

- الكالسيوم: يشكل الكالسيوم في الجسم ما نسبته 1.5% وهو أكثر المعادن وفرة في الجسم، ويستخدم كمواد هيكلية في العظام، بالإضافة إلى دوره في تنظيم البروتينات.

- الفوسفور: يتواجد الفوسفور في الجسم بنسبة 1.0%، وهو مكون أساسي في العظام والأسنان والأحماض النووية ومركبات أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP).

- البوتاسيوم: يتواجد البوتاسيوم بنسبة تقدر ب 0.4% ويتم العثور على معظم هذا البوتاسيوم في الجسم داخل الخلايا، كما يؤثر هذا العنصر على النبضات العصبية والتقلصات العضلية، بالإضافة إلى التأثير على حجم السائل داخل الخلايا والتحكم في توازن الحمض والقاعدة في الجسم.

-الصوديوم: يشكل الصوديوم في جسم الإنسان ما نسبته 0.2%، ويعتبر عنصراً أساسياً كونه ذو دور مهم في وظائف الغشاء الخلوي وتوازن الماء في الجسم، بالإضافة إلى تأثيره على النبضات العصبية وتقلصات العضلات.

الكلور: يتواجد الكلور في جسم الإنسان بنسبة 0.15%، ويكون عادةً على شكل أيون سالب يسمى كلوريد، وهذا الإلكتروليت (بالإنجليزية: Electrolyte) يعد عنصراً مهماً في الجسم كونه يعمل على حفظ التوازن الطبيعي للسوائل.

المغنيسيوم: نسبة المغنيسيوم في الجسم هي حوالي 0.05%، ويحافظ هذا العنصر على بنية الهيكل العظمي والعضلات، كما يعتبر عنصراً ضرورياً في أكثر من 300 تفاعل أيضي أساسي.

- الكبريت: يتواجد الكبريت بنسبة 0.25% في جسم الإنسان، ويتواجد في اثنين من الأحماض الأمينية التي تعتبر مهمة لتكوين شكل البروتينات.

- الحديد: تتراوح نسبة الحديد في الجسم ما يقارب 0.006%، وهو عنصر أساسي في عملية التمثيل الغذائي في جميع الكائنات الحية، بالإضافة إلى أنه يتواجد في الهيموغلوبين الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء.

- اليود: يتواجد اليود بنسبة 0.000016% في الجسم، ويستخدم في تشكيل هرمونات الغدة الدرقية التي تعمل على تنظيم معدل الأيض وغيرها من الوظائف الخلوية.