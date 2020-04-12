وافقت محكمة العقوبات المشددة في إسطنبول، على قبول لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة التركية ضد 20 مواطنا سعوديا، في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، عام 2018.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، إن "محكمة العقوبات المشددة الـ11 في إسطنبول وافقت على لائحة الاتهام بحق 20 شخصا سعوديا، منهم سعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات في المملكة، على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018".

وكانت النيابة العامة التركية قد طالبت في لائحة الاتهام المكونة من 117 صفحة والمقدمة في 25 من مارس الماضي "إنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحق 20 شخصا بتهمة ضلوعهم بجريمة مقتل خاشقجي".

كما "تضمنت المطالبة بالحكم المؤبد بحق أحمد بن محمد العسيري وسعود القحطاني، بتهمة التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".

وطالبت النيابة التركية أيضا إلحاق عقوبة السجن المؤبد بحق "18 آخرين بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".

وأشارت اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.

وفي 2 أكتوبر 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

*السلطات السعودية تحجب وكالة أنباء الأناضول

في السياق حجبت السعودية، في ساعة متاخرة من ليل السبت، الموقع العربي لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، بزعم إساءاته للمملكة.

وتداول ناشطون سعوديون أنباء مفادها أن السلطات السعودية حجبت النسخة العربية من موقع وكالة "الأناضول" التركية، كما أفادت وسائل إعلام تركية، وناشطون سعوديون، أن الوصول للنسخة العربية من موقع وكالة "الأناضول" التركية توقف، مساء السبت في المملكة، فيما يبدو أنه حظر من قبل وزارة الإعلام.

وأكد مغردون سعوديون، بينهم نخب معروفة، نبأ حجب موقع الوكالة في السعودية بقرار من وزارة الإعلام، ونشر بعضهم صوراً لرسالة إلكترونية من وزارة الإعلام تقول إن الموقع محجوب لمخالفته أنظمة الوزارة.

وكررت "الأناضول"، خلال الفترة الأخيرة، نشر تقارير تنتقد ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، خاصة مع تصاعد الأزمة بين الرياض وأنقرة، بسبب تداعيات اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وكان أحدث تقارير "الأناضول" المناهضة للرياض، بتاريخ السبت، عندما انتقدت من وصفتهم بـ"علماء عهد بن سلمان"، وقالت إن مصداقيتهم ضائعة بعد نشاطهم في إصدار "فتاوى على المقاس تشرعن قرارات ولي العهد السعودي".

في سياق آخر أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الأحد تمديد العمل بحظر التجول في المملكة حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه قد صدر أمر من الملك سلمان ب الموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.