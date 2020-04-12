اختتمت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، الأحد، عملية المرحلة الثانية من عمليات "أبطال النصر الثانية" غرب محافظة الأنبار، باتجاه عدد من الأهداف المرسومة، أبرزها تمشيط المناطق المحاذية للحدود الأردنية والسعودية.

وأفادت قناة "السومرية"، صباح الأحد، بأن "أبطال النصر الثانية" اختتمت أعمالها الأحد، وهي العمليات التي استمرت ثلاثة أيام متتالية (بداية من صباح الجمعة الماضية)، وانتهت بتطهير (12) واديا وتفتيش 35 قرية.

ونقلت القناة على لسان قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، إن "عملية أبطال النصر الثانية حققت انجازا كبيرا على مستوى أمن الأنبار والمحافظات المحيطة بها وقطعت طرق إمداد العدو إضافة لقطع التواصل بين الخلايا النائمة والتي انتهى أغلبها بالاعتقال".

وأضاف مصلح "بلغت المساحة المفتشة أكثر من (17000) كم مربع أغلبها تتمتع بتضاريس جغرافية صعبة، تضم أودية وتلال وأنفاق، إضافة إلى دهم وتفتيش (35) قرية والسيطرة على (عجلتين) وأربعة دراجات نارية، فضلا عن مساعدة العوائل الساكنة في القرى النائية في الجانب الطبي التي تعاني من أمراض عديدة والتي تم تزويدها بالدواء والإسعافات الطبية".

وأشار قائد العمليات إلى أن "العملية شهدت اعتقال إرهابيين اثنين إضافة الى (14) مشتبها به سلموا إلى الجهات المختصة والسيطرة على (9) قطع سلاح خفيفة نوع كلاشنكوف ومنظومة انترنت وتدمير مضافة واحدة".

من جانب آخر نفت مصادر في الرئاسة العراقية صحة أنباء عن عقد لقاء بين الرئيس برهم صالح ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر واصفة هذه الأنباء بالباطلة والمضللة.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر مقرب من الرئيس صالح قوله: إن “ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بشأن لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم ووزير الدفاع الأمريكي في قاعدة عين الأسد في الأنبار عار من الصحة وباطل”.

وأوضح المصدر أن تلك الأخبار مضللة وباطلة ولا تمت للحقيقة بصلة داعياً وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والتحلي بالموضوعية والدقة في نشر الأخبار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

من جهته حذر المحلل السياسي كريم الخيكاني، الاحد، من مخططات اميركية جديدة تنطلق عبر قاعدة عين الاسد، لافتا الى ان القوات الاميركية لم تنسحب تنفيذا لقرار البرلمان العراقي بل من اجل المجيء بقوات محتلة جديدة بشكل شرعي.

وقال الخيكاني في تصريح ان "توجه رئيس الجمهورية برهم صالح الى الانبار للاجتماع مع الحلبوسي لايخلو من اتفاقات جديدة بشأن التواجد الاميركي في العراق خاصة ان الاكراد والسنة من الراغبين ببقاء القوات الاميركية في العراق".

واضاف ان "زيارة نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الى قاعدة عين الاسد بالانبار، لم تأت من اجل تفقد احوال الجنود، بل جاءت من اجل عقد اتفاقات جديدة لتواجد القوات الاميركية واعادة انتشارها في قواعد رئيسية بعيدة عن صواريخ المقاومة".

وبين ان "قاعدة عين الاسد ستكون منطلقا لتنفيذ ضربات وعمليات اجرامية جديدة، وذلك بعد نصب منظومة باتريوت للدفاع الجوي وتطوير مطارها العسكري، حيث ان الحرب القادمة ستكون عبارة عن عمليات اجرامية لانهاء وجود الحشد الشعبي وخاصة في المناطق الشمالية والغربية تمهيدا لاعلان الاقليم السني".

*نائب عراقي يكشف عن تحركات أميركية-تركية" مريبة" على الحدود العراقية السورية

إلى ذلك كشف النائب عن محافظة نينوى مختار الموسوي، الاحد ، عن وجود تحركات أميركية تركية مشبوهة على الحدود العراقية السورية، مؤكدا أن هناك معلومات استخباراتية أمنية تفيد بوجود مخطط أميركي قرب الحدود السورية.

وقال الموسوي في تصريح إن "هناك تحركات أميركية مشبوهة للاستيلاء على اجزاء من الحدود العراقية ـ السورية بينما تحاول القوات التركية السيطرة على مناطق سنجار والبعاج".

وأضاف أن "واشنطن لم تؤسس قواعد كبيرة داخل العراق لكي تنسحب منها ". لافتا إلى أن أميركا وتركيا يحاولان السيطرة على بعض الأحياء القريبة من الحدود العراقية السورية لنشر قواتها العسكرية".