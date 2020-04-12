اعتبر عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي، أن أي مبادرة لا تدعو لوقف الحرب بشكل كامل على اليمن هي "مبادرة ناقصة". وأكد البخيتي السبت، أن أضرار الحصار على اليمن أكبر من أضرار العمليات العسكرية، مشيراً إلى أن "عدم طلب رفع الحصار عن اليمن في أي مباردة لوقف اطلاق النار "سيجعل الحصار شرعياً". وإذ أشار إلى أن الإعلان السعودي عن وقف اطلاق النار "خطوة تكتيكية وتهدف للتضليل الاعلامي"، لفت البخيتي إلى أن التحالف السعودي "أعلن هدنة كاذبة ولم يلتزم بها". البخيتي أوضح أن "استهداف السعودية لمنشآتنا النفطية سيعطينا المبرر لقصف المنشآت السعودية"، مشدداً على أنه "إذا أقدمت دول العدوان على التصعيد في الحديدة ستكون الخاسر الأكبر". وأشار إلى أن "الاتصالات السياسية مع قوى العدوان متواصلة خاصة بعد التقدم الميداني لقواتنا". عضو المجلس السياسي لأنصار الله حذّر من أن "الردّ على التصعيد العسكري السعودي وعدم الالتزام في الهدنة سيأتي في الأيام المقبلة". وكان البخيتي أكد الأربعاء الماضي تمسك صنعاء بوقف كامل للحرب، مشيراً إلى أنه "تمّ رصد اتصالات بين ضباط في التحالف السعودي ومرتزقتهم من أجل إدخال فيروس كورونا إلى البلاد". في السياق أيد أعضاء مجلس الأمن الدولي، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الأطراف المتصارعة في اليمن لوقف الأعمال العدائية على الفور، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل كل جهد ممكن لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وحث أعضاء المجلس، الطرفين على" مواصلة تعاونهما مع المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بقيادة يمنية ومملوكة وشاملة للجميع، تعالج الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين". وأشار أعضاء المجلس إلى "الأزمة الإنسانية التي تجعل اليمن عرضة بشكل استثنائي لوباء كوفيد 19". واعتبروا "أن المزيد من التصعيد العسكري في اليمن سيعيق وصول العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الرعاية الصحية وتوافر مرافق الرعاية الصحية اللازمة لمعالجة تفشي المرض". وأكدوا "دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة"، مشددين على "أنه لا يوجد حل عسكري يمكن أن يحقق السلام المستدام في اليمن". وجدد الأعضاء "التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه". وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، قد أكد "الحرص على السلام"، وذلك في رسالة جوابية للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث السبت. الحوثي شدد في الرسالة على ضرورة أن "يشهد اللقاء الذي يحضّر له حالياً توقيعاً وإشهاراً للاتفاق". وفي وقت سابق، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان رحب بالإعلان السعودي عن وقف إطلاق النار في اليمن، ودعا أطراف الصراع إلى "التواصل بنيات طيبة، ومن دون شروط مسبقة في المفاوضات". مارتن غريفيث قدم أيضاً تحديثاً جديداً بشأن وقف إطلاق النار في اليمن، معتبراً أن "الاتفاقات المقترحة متوازنة وتعكس المصالح الأساسية لكل الأطراف لأقصى حد ممكن". مارتن غريفيث قدم أيضاً تحديثاً جديداً بشأن وقف إطلاق النار في اليمن، معتبراً أن "الاتفاقات المقترحة متوازنة وتعكس المصالح الأساسية لكل الأطراف لأقصى حد ممكن". ميدانياً أشارت القوات المسلحة اليمنية الأحد، إلى أن قواتها صدت 3 هجمات لقوى العدوان استمرت من منتصف ليل السبت حتى صباح الأحد في البيضاء ومأرب. ولفت المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إلى "مقتل وجرح العشرات من قوات التحالف السعودي خلال التصدي لزوحوفاتهم في صِرواح غربي مأرب وقانية في البيضاء"، مضيفاً أن "مقاتلات التحالف السعودي شنت 7 غارات جوية جديدة على محافظتي مأرب والجوف شرق اليمن". وقالت القوات في بيانٍ لها " تكبّد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفه ولم يحرز أي تقدم". وكان العميد سريع أكد، السبت، أن تصعيد قوى العدوان سيكون له تبعات وعليهم تحمل نتائج حماقاتهم وتصعيدهم، موضحا أن طيران العدوان شن 25 غارة خلال 12 الساعة منها 23 غارة خلال ساعة واحدة في مأرب كإسناد لمرتزقتهم أثناء تنفيذهم زحوفات متواصلة. وكسر الجيش واللجان الشعبية، السبت، زحفين لقوى العدوان في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وفي مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وكبدوهم عشرات القتلى والجرحى. *مرتزقة السعودية يسيطرون على معسكر لمرتزقة الإمارات في سقطرى إلى ذلك سيطر مرتزقة السعودية على معسكر القوات الخاصة بجزيرة سقطرى، بعد فرار عناصر من مرتزقة الإمارات التي أعلنت سيطرتها عليه في 18 فبراير الماضي. وقال مصدر إعلامية تابعة لقوى العدوان أن مرتزقة الإمارات فروا من المعسكر وأطلقوا سراح رئيس لجنة صرف ما أسموه المكرمة السعودية منصور الجنيدي وشقيق مدير أمن سقطرى بعد حملة أمنية وعسكرية. وتزامن الحادثة مع اختطاف مسلحين تابعين للإمارات مدير ميناء سقطرى رياض سعيد، قبل أن تتمكن وساطات قادها وجهاء وشيوخ بالمحافظة إلى الإفراج عنه.