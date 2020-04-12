واضاف جعفري اليوم الاحد كما افادت به العلاقات العامة لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية : انه وفق الجدول المعد والتنسيق مع وزارة الكهرباء تم ايقاف انتاج الكهرباء في محطة بوشهر اليوم وذلك للاغراض الدورية واستبدال انابيب الوقود والكشف والصيانة .

واوضح ان الهدف من استبدال انابيب الوقود هو دخول المحطة مرحلة الانتاج الكهربائي ايام ذروة الاستهلاك في الصيف،معربا عن امله بان تتم العمليات وفق الجدول الزمني المعد لها.

وقال جعفري انه منذ دخول الوحدة الاولى في محطة بوشهر الخدمة تم انتاج 43 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء، مضيفا إن الوحدة المذكورة بدأت إنتاج الطاقة الكهربائية وتزويد الشبكة الوطنية بها عام 2016 وذلك بمعدل 6600 مليون كيلو واط ساعة.

وأشار إلي إن إنتاج هذا الحجم من الطاقة في المحطات التي تستهلك وقودا احفوريا يتطلب نحو 11 مليون برميل من النفط الخام، لافتاً الى إن تشغيل الوحدة الأولى في محطة بوشهر النووية يساوي توفير هذا الحجم من الوقود.

وأشار إلى أن عملية تبديل الوقود في محطة بوشهر النووية تتم كل عشرة أشهر من إنتاج الكهرباء، مضيفاً أن عملية تبديل الوقود الجديد وإجراء عمليات الصيانة والتصليح ستستمر لشهرين.