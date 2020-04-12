إضطر الفلسطيني محمود أبو حصيرة تسريح عشرات الموظفين من مطعمه بعد إعلان حالة الطورائ بسبب جائحة "كورونا".

ويعد أبو حصيرة واحد من بين العديد من القطاعات السياحية في قطاع غزة التي أغلقت أبوابها وسرحت موظفيها بسبب أزمة فايروس "كورونا".

ويقول حصيرة: إن "أزمة كورونا سببت لنا خسارة مالية كبيرة، ما اضطرنا إلى تسريح أكثر من 30 موظفاً".

بدوره، يؤكد صلاح أبو حصيرة رئيس هية المطاعم والفنادق في قطاع غزة ان الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي تقدر بالملايين جراء أزمة كورونا.

ويصف أبو حصيرة الوضع السياحي بالكارثي لإغلاق كافة المطاعم والفنادق وصالات الأفراح والمنتجعات. ويوضح ان قرابة 5 آلاف عامل انضموا إلى صفوف البطالة وهم يعيلون نحو 25 ألف فرد. ويشير إلى وجود التزامات مالية على العديد من المشاريع الاقتصادية، ويبين أن القطاع السياحي مرتبط بـ25 قطاع آخر من الأسماك والدواجن والخضار والمواد الغذائية وغيرها من القطاعات.

ويقول أبو حصيرة: إن "الخسائر تقدر بالملايين سواء كان على مستوى الاستثمار أو العاملين بالقطاع السياحي".

أما رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة وسيم مشتهى، فيقول عن القطاع السياحي: "نحن نعاني الأمرين منذ أمد بسب بالحصار الصهيوني والانقسام الفلسطيني واليوم أزمة كورونا". ويضيف: "قطاع السياحة تلقى عدة ضربات وهذه القاضية.. نحن من جميعة وكلاء السياحة والسفر ندعو الجميع لأن يتكاتف معنا وإلا سنفقد هذا الكيان تماماً".

ويوضح مشتهى أن لدية مصاريف تشغيلية شهرية تقدر بـ 300أالف دولار ولا أحد يلتفت إليهم، مؤكداً ان قطاع السياحة سيلفظ أنفاسه الأخيرة.

ويري الخبير الاقتصادي ماهر الطباع ان قطاع غزة يعاني من أزمات اقتصادية متعددة بفعل الحصار الصهيوني المفروض منذ 13 عام وبفعل أزمة كورونا التي جاءت لتعمق الأزمة الاقتصادية، ويقول: "أزمة كورونا أثرت بشكل مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية على رأسها القطاعات الخدماتية، حيث توقف القطاع السياحي بنسة 100% وأغلقت الفنادق والمطاعم وصالات الأفراح والمقاهي". ويضيف: "كما أدت الى توقف قطاع النقل والمواصلات بنسبة تتجاوز 80% لتوقف الشركات وتعطل المدارس والجامعات وقلة حركة المواطنين نتيجة للوقاية من الفايروس".

ويشير الطباع إلى انخفاض الأنشطة الاقتصادية المخلتفة بنسبة تتراوح مابين 50 إلى 70% لانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتوجههم للسلع الأكثر إحتياجاً كالمواد الغذائية والمنظفات. وبين أن أزمة كورونا أدت الى إنضمام قرابة 15 ألف عامل الى صفوف البطالة، لافتاً إلى أن البطالة في قطاع غزة تتجاوز الـ50% وهناك أكثر من ربع مليون عامل عاطل عن العمل.

وتوقع الطباع إزدياد في أعداد العاطلين عن العمل في حال استمرت أزمة كورونا، وتابع: "نحن نواجه أزمة كورونا في ظل غياب الاستراتيجيات والخطط الموحدة لمواجهة الأزمة". وأكد ان الانقسام الفلسطيني لعب دوراً كبيراً في تشتيت الجهود بين غزة والضفة وعدم وجود استراتيجية وخطة لمواجهة كورونا.