أعلن رئيس منظمة الضرائب الايرانية عن نمو إيرادات الضرائب بنسبة 31 بالمئة في السنة المالية المنتهية 19 مارس/ آذار 2020 قياساً بالسنة السابقة.

وأوضح أميد علي بارسا، خلال إجتماع ترأسه النائب الأول لرئيس الجمهورية ضم وكلاء مساعدين ومدراء بوزارة الاقتصاد والمالية يوم السبت، بأن الأهداف الضريبية تحققت بنسبة 102 بالمئة، فيما سجلت الإيرادات نمواً بنسبة 21 بالمئة في السنوات الخمس الماضية.

وأشار بارسا الى تحصيل ضرائب في السنة المالية المنتهية 19 مارس/ آذار 2020 بواقع 1430 تريليون ريال (رسمياً الدولار = 42 ألف ريال)، بجانب 250 تريليون ريال أخرى في إطار قانون القيمة المضافة. وبيّن ان المنظمة منحت مهلة لدافعي الضرائب لتسديد المستحقات على وقع تداعيات فيروس "كورونا"، وذلك بهدف تبديد الهواجس المترتبة.

من جانبه، أعلن رئيس منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية الايرانية عن إستقطاب إستثمارت أجنبية بقيمة 5ر4 مليار دولار في السنة المالية المنتهية 19 مارس/ آذار 2020.

وأوضح محمد موسوي، خلال الاجتماع، بأن الاستثمارت الأجنبية اجتذبت لتمويل 117 مشروعاً في البلاد. واستدرك موسوي قائلاً: ان إستثمارات أجنبية بقيمة 800 مليون دولار لم تعتمد من قبل المنظمة على خلفية تداعيات فيروس "كورونا"، حيث سيتم اعتمادها الثلاثاء المقبل لتضاف الى مبلغ الـ 5ر4 مليار دولار.