* ترانزيت 127 ألف سيارة عبر ميناء "لنغة" إلى دول آسيا الوسطى * معبر بازرغان الحدودي يسجل نمواً بنسبة 28% في مجال الصادرات * إرتفاع حجم السلع المصدرّة عبر محافظة خراسان الرضوية إلى بلدان آسيا الوسطى

قال رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة بوشهر (جنوب البلاد): ان حجم صادرات المحافظة الى قطر سجل نمواً بنسبة 37 بالمائة خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 مارس/ آذار 2020) مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأضاف حسين حسيني، الأحد، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): انه خلال هذه المدة بلغ حجم الصادرات من موانئ محافظة بوشهر الى قطر 830 ألف طن بقيمة 157 مليون دولار بزيادة قدرها 23 بالمائة وزناً و37 بالمائة قيمة.

وأوضح حسيني ان مجموع ما تم تصديره من موانئ المحافظة من السلع غير النفطية الى الخارج خلال العام الماضي بلغ سبعة مليارات و600 مليون دولار، وقال: ان السلع المصدرة غیر النفطیة من محافظة بوشهر توزعت بین المحاصیل البتروكیمیاویة والأسمدة الكیمیاویة والإسمنت وكبریت وأدوات الحفر والثروة السمكية والمحاصيل الزراعية.

على صعيد آخر، قال مدير دائرة الموانئ والملاحة البحرية غربي محافظة هرمزغان (جنوب البلاد): ان ميناء "لنغة" سجل خلال العام الايراني الماضي (إنتهى في 20 آذار/ مارس 2020) 127 ألف عملية ترانزيت السيارات دون وقوع أضرار الى دول آسيا الوسطى.

وأضاف عسكري نسب، السبت، في تصريح لمراسل (إرنا): ان ميناء لنغة يشكل القلب النابض لترانزيت السيارات في ايران، ومنطقة آمنة للنقل البحري والبري الى دول آسيا الوسطى. وتابع: ان هذا الميناء احتل خلال العام الماضي وللمرة الثانية على التوالي، المركز الأول في مجال ترانزيت السيارات مقارنة مع سائر الموانئ في أنحاء البلاد.

في سياق آخر، أعلن مديرعام الجمارك في منطقة بازرغان الحدودية بمحافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب البلاد) إن إجمالي قيمة صادرات البلاد عبر هذا المعبر خلال العام الايراني الماضي بلغ 215 مليوناً و541 ألف دولار، مما يشير الى زيادة بنسبة 28 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقال صادق نامدار، في تصريح لمراسل (إرنا): ان حجم صادرات السلع الايرانية عبر منفذ بازرغان الحدودي خلال العام الماضي بلغ 162 ألفاً و127 طناً، أي بتراجع 18 بالمئة مقارنة بالعام الذي قبله. وأوضح ان معظم السلع المصدرة في هذه الفترة تضمنت المحاصيل الزراعية والبتروكيماوية ومنتجات النسيج والمعادن، والتي نقلت الى بلدان مختلفة. وتابع: ان معبر بازرغان الحدودي يحتل المركز الثالث على صعيد محافظة آذربايجان الغربية، وبعد مدينتي بيرانشهر وأرومية في مجال الصادرات.

كما ارتفع حجم السلع الايرانية المصدرة عبر محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) الى بلدان آسيا الوسطى خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 19 آذار/ مارس).

وقال مديرعام دائرة شؤون الطرق والمواصلات في محافظة خراسان الرضوية ابراهيم نصري: إن نقل السلع المصدرة الى بلدان آسيا منذ بدء العام الايراني الجاري (بدأ في 20 آذار/ مارس) قد ازداد بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وأضاف: إنه رغم القيود المفروضة من قبل السلطات التركمانية على تنقل الشاحنات الى بلدان آسيا الوسطى منذ آذار/ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس "كورونا"، إلا أن 28210 شاحنة نقلت السلع الايرانية المصدرة الى هذه البلدان عبر منافذ لطف آباد وسرخس وباجغيران إلى تركمانستان، وهو ما يشير الى زيادة بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.