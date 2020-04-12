وأشار الوزير رحماني، خلال إجتماعه اليوم الأحد بمساعديه، الى بعض الإجراءات المتخذة على مستوى البلاد في عام إزدهار الإنتاج (العام الايراني الماضي الذي انتهى في 19 آذار/ مارس) فيما يتعلق بإكمال سلسلة الفلزات الأساسية، وقال: لحسن الحظ انه تم خلال العام الماضي كسر الرقم القياسي لإنتاج الفلزات الأساسية في الأعوام الأربعين الماضية؛ وكمثال بارز على ذلك تمكنا في مجال انتاج إلنحاس من تحقيق أعلى قدر من زيادة الإنتاج رغم ظروف البلاد الخاصة وتصعيد الحظر المفروض.

وأضاف وزير الصناعة: انه في مجال النحاس فضلاً عن تحقيق رقم قياسي في الإنتاج تمكنا من زيادة الصادرات فيه الى أكثر من الضعف، وللمرة الأولى في تاريخ البلاد تم تدشين مصنع لإنتاج حامض الكبريتيك برأسمال قدره 1500 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسمياً). وتابع: ان التنقيبات المنجمية المنجزة في هذا القطاع بلغت أكثر من الضعف خلال العام الماضي، ولنا في العام الجاري 3 مشاريع صناعية كبرى جاهزة للتدشين.

وأوضح رحماني انه تم خلال العام الماضي وللمرة الأولى تنفيذ مشروع إختبار عناصر التربة النادرة وأصبحنا في عداد 5 أو 6 دول في العالم في هذا المجال. وصرح بأنه في عام "إزدهار الإنتاج" تم في ظل المتابعات المنجزة وترحيب الكثير من الصناعيين والمنتجين توطين الكثير من السلع والمعدات، وبالتالي توفير أكثر من 3 مليارات و400 مليون دولار للبلاد.

وأوضح بأنه في عام "إزدهار الإنتاج" توقع البعض أن نواجه العديد من المشاكل وفقدان الكثير من العمال أعمالهم، إلا أنه في ظل الجهود المبذولة لم يحدث هذا الأمر؛ وفضلاً عن ذلك شهدنا إستقطاب 40 ألفاً من القوى البشرية العاملة الجديدة، ومن المؤكد ان هذا الحدث الكبير سيدرج في جدول أعمالنا الخاص في عام "قفزة الإنتاج" وفي مختلف القطاعات.

وقال وزير الصناعة: انه ومع تفشي فيروس "كورونا" تم إتخاذ إجراءات من قبل وزارة الصناعة لإنتاج وتوفير السلع المتعلقة بالوقاية من المرض ومكافحته وشهدنا في هذا السياق تغيير خطوط الإنتاج للكثير من الوحدات الإنتاجية الكبرى ومزاولة هذه الوحدات الأنشطة على مدار الساعة وتشكيل فريق عمل خاص لدعم الوحدات المنتجة للمستلزمات الطبية، مما أفضى الى زيادة إنتاج مواد التعقيم بأكثر من 8 إضعاف، وإنتاج الكحول الصناعية بمقدار الضعف، وإنتاج الكمامات بمقدار 5 أضعاف، وإنتاج القفازات الطبية بمقدار الضعف، وكذلك تحقيق زيادة ملحوظة في إنتاج سائر منتوجات الغسيل والمستلزمات الصحية على مستوى البلاد.