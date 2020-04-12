قال النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري: ان القطاع الزراعي هو المسؤول عن تأمين الأمن الغذائي للشعب، مؤكداً ان القضية الأهم في البلد هي تأمين الأمن الغذائي ولا يمكن للحكومات تجاهل هذا القطاع.

وأضاف جهانغيري، اليوم الأحد، خلال مراسم تقديم وزير الجهاد الزراعي الجديد كاظم خاوازي: ان القطاع الزراعي هو المسؤول عن تأمين الأمن الغذائي وان الحكومات لا يمكنها تجاهل هذا القطاع، مبيناً ان ايران بلد كبير وله أهداف سامية، مؤكداً ان القضية الأهم هي الأمن الغذائي للشعب وهو الأساس لمنع ممارسة الضغوطات السياسية على الحكومات .

وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية: ان وزارة الجهاد الزراعي في ايران ركزت بشكل جاد على بلوغ مستوى الإكتفاء الذاتي في مجال زراعة القمح؛ مضيفاً: انه حسب تقدير الوزارة سيرتفع حجم إنتاج القمح الوطني لهذا العام الى 14 مليون طن، والحكومة ضمنت شراءه سلفاً من المزارعين.

وأشار جهانغيري الى الوزير الجديد، وقال: ان السيد خاوازي شخص مهني ويمتاز بفاعلية عالية في مجال القطاع الزراعي، متمنياً له النجاح في تطوير هذا القطاع المهم الذي له علاقة مباشرة بجميع أفراد المجتمع .

وأعرب جهانغيري عن شكره وتقديره لخدمات الوزير السابق "محمود حجتي"، متمنياً له دوام النجاح والصحة .