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رقم الخبر: 279404 تاريخ النشر: نيسان 12, 2020 الوقت: 15:18 الاقسام: دوليات  
أفغانستان.. إصابات بانفجارين بكابول وطالبان تستعد للإفراج عن معتقلين

أفغانستان.. إصابات بانفجارين بكابول وطالبان تستعد للإفراج عن معتقلين

وقع انفجاران متتاليان في العاصمة الأفغانية كابول الأحد، أسفرا عن إصابة شرطيين اثنين ومدني، بحسب ما أكده متحدث أمني.

وقال المتحدث باسم مديرية أمن كابول فردوس فارامارز خلال مؤتمر صحفي إن "انفجارين متتالين وقعا في شارعين بالعاصمة"، مضيفا أن الانفجارين أسفرا عن إصابة شرطيين اثنين ومدني.

وأشار فارامارز إلى أن السلطات الأفغانية بدأت تحقيقا لكشف الجهة التي نفذت الانفجارين

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجارين.

وفي سياق آخر، أعلن ناطق باسم طالبان الأحد، أن الحركة تستعد للإفراج عن عشرين معتقلا لديها في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان، في خطوة تعد تقدما كبيرا، بعد إلغاء اجتماعات في هذا الشأن مع الحكومة الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم الحركة سهيل شاهين في تغريدة بموقع "تويتر": "اليوم ستفرج إمارة أفغانستان الإسلامية عن عشرين سجينا لإدارة كابول"، بحسب تعبيره.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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