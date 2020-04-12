وذلك حسب ما أكدت العلاقات العامة لإتحاد سينما الشباب الإيراني عن تأهل «بريسبال» (brace ball) للمشاركة ضمن الدورة العاشرة من مهرجان Lakeshorts الكندي بتاريخ 20 سبتمبر المقبل في مدينة تورنتو.

وكذلك تأهل الفيلم إلى المشاركة في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان Rare Disease الدولي في إيطاليا دون تحديد تاريخ إقامة المهرجان بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

إضافة إلى مشاركة الفيلم في مهرجان Kalaburagi في الهند ضمن دورته الرابعة والتي أيضاً سوف يحدد تاريخها حسب تطورات إنتشار فيروس كورونا.

ويروي الفيلم قصة فتى معاق من هواة كرة القدم والذي يحب هذه الرياضة لدرجة يبذل قصارى جهده لتحقيق حلمه على الرغم من عجزه الجسمي في هذا الشأن.

هذا وسبق ان شارك الفيلم في الدورة الأولى من مهرجان Australia's first Muslim الدولي في استراليا و مهرجان أفريقيا السينمائي الدولي في نيجيريا ومهرجان «kids first» الدولي في امريكا وقد حصل ايضا على جائزة افضل فيلم روائي من الدورة الخامسة من مهرجان «atlantic» الدولي في كولومبيا .