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رقم الخبر: 279402 تاريخ النشر: نيسان 12, 2020 الوقت: 16:47 الاقسام: ثقافة وفن  
المخرج الإيراني رحيم طوفان يخوض تجربة جديدة مع منتج أمريكي

المخرج الإيراني رحيم طوفان يخوض تجربة جديدة مع منتج أمريكي

تحدث المخرج الإيراني رحيم طوفان عن أحدث أعماله السينمائية بالتعاون مع المنتج الأمريكي بريت جرانستاف .

حيث أعرب طوفان عن توافقه مع برنت جرانستاف عن فكرة وموضوع فيلم «بارات ماتركيس» الفلسفي من أجل إنتاج العمل هذا العام وبعد إنتهاء أزمة كورونا.
برنت جرانستاف منتج أمريكي شهير سبق له إنتاج عدة أفلام عالمية معروفة فضلاً عن كونه المنتج المنفذ لفيلم « العشاء الرباني الأسود» عام 2015.
هذا ويحمل المخرج الإيراني رحيم طوفان في جعبته عدة أفلام منها «كيلو وواحد وعشرون غراما» (يك كيلو وبيست ويك كرم) الذي كان قد أطل في مهرجان فجر السينمائي بسنخته رقم 36.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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