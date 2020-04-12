حيث أعرب طوفان عن توافقه مع برنت جرانستاف عن فكرة وموضوع فيلم «بارات ماتركيس» الفلسفي من أجل إنتاج العمل هذا العام وبعد إنتهاء أزمة كورونا.

برنت جرانستاف منتج أمريكي شهير سبق له إنتاج عدة أفلام عالمية معروفة فضلاً عن كونه المنتج المنفذ لفيلم « العشاء الرباني الأسود» عام 2015.

هذا ويحمل المخرج الإيراني رحيم طوفان في جعبته عدة أفلام منها «كيلو وواحد وعشرون غراما» (يك كيلو وبيست ويك كرم) الذي كان قد أطل في مهرجان فجر السينمائي بسنخته رقم 36.