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رقم الخبر: 279401 تاريخ النشر: نيسان 12, 2020 الوقت: 16:47 الاقسام: ثقافة وفن  
الايراني «على خط الصفر» يطوي مراحله الاخيرة للمشاركة في «كان»

الايراني «على خط الصفر» يطوي مراحله الاخيرة للمشاركة في «كان»

أكد مخرج فيلم «على خط الصفر» أن فريق العمل يتوق لكي يكون أول عرض للفيلم في مهرجان «كان» القادم.

وفي تصريح إعلامي أشار مهرداد غفارزاده إلى أن الفيلم يطوي مراحله الفنية حيث أتم هندسة الصوت والمؤثرات الخاصة وهو يطوي مرحلة إصلاح الألوان.
وأوضح أنه يعد لنشره على المستوى الدولي، إذ أن الفيلم إنتاج إيراني ياباني مشترك. ولفت إلى أنه في صورة إقامة مهرجان كان هذا العام فإنهم ينوون التقدم بالطلب لمشاركة الفيلم في كان، ليكون أول عرضه في هذا الحدث العالمي.
و«على الخط الصفر» إنتاج إيراني ياباني مشترك وتمت عمليات تصويره في كينيا وسنغافورة وإيران وتركيا واليابان.
والفيلم يروي قصة اثنين من المخرجين السينمائيين يلتقون على خط الإستواء من دون أن تكون لدى أحد منهم فكرة عن قصة الآخر.
ويمثل في الفيلم كل من مهدي أحمدي وكاناكو ميزوموتو ورامين صديقي وجو إيشيكاوا.
وفيلم «على الخط الصفر» بإخراج مهرداد غفارزاده ويوشيماسا جيمبو، وسيناريو مهرداد غفارزاده وأكبر روح ويوشيماسا جيمبو.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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