يعتبر الشلال الاصطناعي على نهر كارون في مدينة اهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي ايران من اهم واشهر المعالم السياحية في المدينة التي تستقبل سنويا الكثير من الزوار والسواح من الداخل والخارج، لذا اذا عزمتم السفر الى مدينة اهواز يمكنكم الذهاب الى جسر كارون لمشاهدة اهم واشهر المعالم السياحية في ايران والشرق الاوسط.

ان اطول واجمل شلال صناعي في الشرق الاوسط موجود في مدينة اهواز الايرانية. الشلال الذي تم تدشينه فوق الجسر السابع على نهر الكارون، تحول المكان الى مكان لقضاء اهالي الاهواز اوقات ممتعة بجواره.

نصبت النافورات على اطراف الجسر السابع من جانب وتم تلفيق الاضاءة المتعددة الالوان مع الماء من جانب اخر. طول القوس الداخلي للشلال 200 متر والقوس الداخلي 150 مترا. تستخدم 6 مضخات بقوة 900 كيلواط لسحب الماء الى الاعلى ويتم اسقاط الماء من ارتفاع 18 مترا داخل النهر.

ان الانابيب المستعملة لنقل الماء مصنوعة من مادة البولي اثلين والتي تتمتع بخاصية غسلها بالمواد الحامضية وذلك للتخلص من الترسبات التي قد تنتج بمرور الزمن في الانابيب. الانابيب المستعملة في قاع النهر لضخ الماء مصنوعة من الفولاذ ذو المقاومة العالية.

تم استعمال اسلاك مقاومة للحرارة في المشروع لمنع ارتفاع الاحراة في المضخات وبالتالي فان احتمال عطل المضخات قليل جدا.



