یستضيف مهرجان كولومبوس وهو أقدم مهرجان سينمائي في أميركا الشمالية سبعة أفلام إيرانية سينمائية طويلة وقصيرة في دورته القادمة من ضمنها فيلم "اللاوقت" (بي كاه) للمخرج بويا اشتهاردي .

ويروي فيلم اللاوقت (بي كاه) قصة شاب يأخذ اجازة من الوحدة العسكرية للمشاركة في مراسم عرس اخته ولكنها تلغى في ذات اليوم و ...

والأفلام التي ستمثل إيران بهذه الدورة من المهرجان هي الأفلام القصيرة: "الأجساد" (تن‌ها) من إخراج مرواريد كاشيان، "الإلزامي" (إجبارى) للمخرج جواد خورشا، "الحد" (حد) للمخرج جواد دارايي، "الماء الميت" (آب مرده) للمخرج حسين ربيعي دستجردي، "الأغنام ستبتلعنا" (گوسفند ما را خواهد بلعید) للمخرج مصطفى رستم بور، والأفلام السينمائية "اللاوقت" (بیگاه) من إخراج بويا إشتهاردي و"اليوم الرابع عشر" للمخرج محمود ناظري.

وكان من المقرر أن يعقد مهرجان كولومبوس السينمائي الدولي خلال يومي 17 و18 نيسان/أبريل لكن تم تأجيله ليعقد من 15 حتى 19 أبريل الجاري بشكل مباشر على الإنترنت بسبب تفشي فيروس كورونا.