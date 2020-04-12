  • الأحد ١٨ شعبان ١٤٤١
  • الأحد , أبريل 12, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279398 تاريخ النشر: نيسان 12, 2020 الوقت: 16:49 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان كولومبوس الامريكي يستضيف أفلام سينمائية إيرانية

مهرجان كولومبوس الامريكي يستضيف أفلام سينمائية إيرانية

یستضيف مهرجان كولومبوس وهو أقدم مهرجان سينمائي في أميركا الشمالية سبعة أفلام إيرانية سينمائية طويلة وقصيرة في دورته القادمة من ضمنها فيلم "اللاوقت" (بي كاه) للمخرج بويا اشتهاردي .
ويروي فيلم اللاوقت (بي كاه) قصة شاب يأخذ اجازة من الوحدة العسكرية للمشاركة في مراسم عرس اخته ولكنها تلغى في ذات اليوم و ...
والأفلام التي ستمثل إيران بهذه الدورة من المهرجان هي الأفلام القصيرة: "الأجساد" (تن‌ها) من إخراج مرواريد كاشيان، "الإلزامي" (إجبارى) للمخرج جواد خورشا، "الحد" (حد) للمخرج جواد دارايي، "الماء الميت" (آب مرده) للمخرج حسين ربيعي دستجردي، "الأغنام ستبتلعنا" (گوسفند ما را خواهد بلعید) للمخرج مصطفى رستم بور، والأفلام السينمائية "اللاوقت" (بیگاه) من إخراج بويا إشتهاردي و"اليوم الرابع عشر" للمخرج محمود ناظري.
وكان من المقرر أن يعقد مهرجان كولومبوس السينمائي الدولي خلال يومي 17 و18 نيسان/أبريل لكن تم تأجيله ليعقد من 15 حتى 19 أبريل الجاري بشكل مباشر على الإنترنت بسبب تفشي فيروس كورونا.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0639 sec