اعلن رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وحيد قبادي دانا عن وفاة 55 شخصا في دور الرعاية الاجتماعية في البلاد لغاية الان.

وقال قبادي دانا في تصريح صحفي عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاحد، ان فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تفشى في 45 دارا من ضمنها 30 للمسنين والمعاقين من اجمالي دور الرعاية الاجتماعية البالغ عددها 2531 دارا في البلاد اي ما نسبته 1.7 بالمائة.

واضاف، ان 55 شخصا في هذه الدور قد توفوا بسبب فيروس كورونا ان ما نسبته 1.2 بالمائة من اجمالي عدد الافراد فيها وكانت اعمار 71 بالمائة منهم فوق 70 عاما.

واوضح بان 59 من المصابين في دور الرعاية الاجتماعية للمسنين قد تعافوا من المرض واضاف، انه في دور الرعاية الاجتماعية للاطفال كانت هنالك 7 اصابات في احد الدور وتماثلوا للشفاء جميعا ولم تكن هنالك اي حالة وفاة بينهم.