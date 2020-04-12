وفي جلسة للمركز الوطني لمكافحة كورونا ، اشار روحاني الى أن المحافظات الاخرى بدأت يوم أمس السبت تطبيق برنامج التباعد الاجتماعي الذكي من خلال انطلاق فعاليات المشاغل والأعمال القليلة الخطورة.

كما اكد روحاني ان مجلس الوزراء قرر في جلسته لهذا اليوم الاحد الغاء منع السفر بين المدن داخل حدود المحافظة الواحدة ، كما سيُلغى منع السفر بين المحافظات المختلفة اعتبارا من يوم العشرين من أبريل نيسان الجاري.

وقارن الرئيس روحاني بين الوضع الحالي في ايران وبعض الدول الأوروبية وقال : هناك فرق كبير بين الاثنين ، فالوفيات في ايران بسبب كورونا قليلة جدا ولم تتجاوز السبعة بالمئة بينما بلغت في بعض الدول الأوروبية 22 بالمئة .

ولفت الى أن إيران تعاني منذ سنوات من فيروس الحظر والضغوط الاقتصادية ، مخاطبا الاوروبيين بالقول : أن فيروس كورونا الموجود عندكم ، موجود في ايران ايضا لكن هناك فيروسا اسوأ من كورونا في إيران تفتقدونه أنتم وهو الحظر، لكن ابناء شعبنا وضعوا يدا بيد وتعاونوا فيما بينهم لمواجهة الفيروس ونجحوا في ذلك وهذا مايبعث على الفخر .

واشار روحاني الى نجاحات اخرى حققتها إيران هذه الايام وهي أن وزارة الخارجية والبنك المركزي والحقوقيين الايرانيين استطاعوا تحرير الأرصدة الايرانية المجمدة في لوكسمبورغ، والبالغة مليارا و600 مليون دولار والتي كان الامريكيون قد جمدوها واحتجزوها بشكل غير قانوني.

واضاف رئيس الجمهورية أن أمريكا تمارس ظلما كبيرا على إيران وتعرقل حصولها على قروض ، مع ان الامريكيين يعانون من انتشار نفس الفيروس ويعلمون جيدا المشاكل التي تعانيها ايران ، لكنهم يزيدون من ضغوطهم كل يوم، وبالتالي فان هذا السلوك غير الانساني سيبقى وصمة عار في تاريخهم الى الأبد.